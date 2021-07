Gdzie PlayStation 5 najtaniej? Aktualne oferty i ceny ze sklepów

Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.

Chcesz kupić PlayStation 5 najtaniej? Ponownie podpowiadamy, w których marketach znajdziesz konsolę – sprawdzamy ceny i dostępność PS5.

Ostatnie tygodnie to pogorszenie dostępności konsol od Sony, dlatego tym bardziej warto zrobić mini-przegląd ofert i sprawdzić, gdzie PlayStation 5 najtaniej.

Poniżej znajdziecie aktualny spis dostępnych zestawów z konsolą PS5 (w chwili publikacji lub aktualizacji wiadomości). Wyróżniamy zawsze jedną najniższą cenę, a następnie podajemy wszystkie pozostałe opcje.

PlayStation 5 najtaniej obecnie w tym sklepie:

W chwili aktualizacji przeglądu ofert, najniższą cenę na PS5 oferuje Media Expert. Tam za konsolę z napędem Blu-Ray + Ratchet & Clank: Rift Apart płacimy 2739 zł. Poniżej link do oferty.

A tak prezentują się wszystkie dostępne w sklepach zestawy PS5:

Tutaj natomiast znajdziesz spis elektromarketów, gdzie warto zaglądać na własną rękę, ponieważ tam zawsze wisi najświeższa i najbardziej aktualna oferta. Oto linki:

Pamiętajcie również, by zaglądać do naszego działu z promocjami. Sporo się tam dzieje i można zaoszczędzić grosza na grach, sprzęcie oraz akcesoriach gamingowych (oraz do konsol).