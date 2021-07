Jeden z reżyserów serialu The Last of Us najpewniej zdradził rok premiery

Wiele wskazuje na to, że serial The Last of Us zadebiutuje dość szybko. Reżyser widowiska ujawnił możliwy rok premiery wyczekiwanej produkcji.

Niedawno poznaliśmy liczbę odcinków nadchodzącej adaptacji The Last of Us od HBO. Wystartowały też zdjęcia na planie serialu i wygląda na to, że produkcja rusza pełną parą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obejdzie się bez dodatkowych opóźnień.

Data premiery wciąż pozostaje nieznana, ale nie powinna być bardzo odległa. Reżyser jednego z odcinków serialu, Kantemir Balaganov, umieścił w opisie swojego profilu na Instagramie wzmiankę o The Last of Us. Zgodnie z dopiskiem, widowisko miałoby zadebiutować w 2022 roku.

Nie jest to wielkim zaskoczeniem. Jako termin premiery wskazywano najczęściej drugą połowę 2022 roku lub początek 2023 roku. Jeśli serial The Last of Us ma zadebiutować docelowo w przyszłym roku, możemy tylko się cieszyć. Oczywiście trzeba brać poprawkę na ewentualne opóźnienia. Przypadki chodzą po ludziach i planach filmowych, więc wiele się może wydarzyć.

Jeśli jednak serial faktycznie ma ukazać się w 2022 roku, nie spodziewałbym się rychłego ujawnienia konkretnej daty premiery. Na takie detale musimy jeszcze troszkę zaczekać.