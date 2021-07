Problem z dostępnością PS5 i Xbox Series Was już nudzi? Zaczynają się kłopoty z PS4 i XOne

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Zagraniczne media donoszą, że PS4 i XOne są coraz trudniejsze do kupienia. Co więcej, dotyczy to również polskiego rynku. Możliwe, że nawet starsza generacja mogła nabawić się problemów z dostępnością.

Jeśli bardzo chcieliście zgarnąć nową generację konsol, zapewne już się Wam to udało. PS5 i Xbox Series da się kupić bez dużych problemów, choć o „gołą” konsolę wciąż bardzo, bardzo trudno. Zapowiada się, że podobny kłopot może spotkać też poprzednią generację platform.

Jak podaje serwis Kotaku, starsze konsole Sony i Microsoftu są bardzo trudne do kupienia w sklepach w USA. Problem jest podobno tak duży, że sprzętów brakuje nawet w wielkich sieciach jak Walmart, Amazon, Target czy GameStop. Co więcej, jeśli jakaś konsola się znajdzie, zazwyczaj posiada zawyżoną cenę. Chyba skądś to już znamy, prawda?

Problemem są nie tylko same konsole. Coraz trudniej też zgarnąć kontroler DualShock 4. Podobnie jak w przypadku konsol, tak i tutaj dość łatwo nadziać się na dodatkowo zawyżone przez sprzedawców ceny. Żeby było jeszcze lepiej, pady DualSense możemy kupić w USA bez większego problemu.

Co ciekawe, problem jest też widoczny w naszym kraju. Aktualnie kupno Xbox One w dowolnym elektromarkecie obecnym w Polsce może być dużym problemem. Nieco lepiej jest z PlayStation 4, choć ceny konsol Sony są nieco zawyżone.

Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka. Przede wszystkim podejrzewam, że Sony i Microsoft nieco spowolniły dystrybucję starszych konsol z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na next-geny. Oczywiście to tylko moja teoria. Dodatkowo nie możemy wykluczać, że ma to związek z faktem, że PS4 stało się łakomym kąskiem dla kopaczy kryptowalut. O wyjątkowo ciekawym przypadku z Ukrainy pisaliśmy w tym artykule. Miejmy nadzieję, że sytuacja z czasem się unormuje.