Ogromny patch jednak zmierza do Cyberpunka? Odkrycie w plikach gry

Internauta odnalazł na stronie deweloperskiej Epic Games Store informacje na temat zbliżającej się aktualizacji do Cyberpunk 2077, która waży prawie 40 GB. Każdy gracz będzie musiał ją pobrać, jednakże najpewniej nie wprowadzi nic poza poprawkami.

Na tę wiadomość natrafiliśmy, przeglądając subreddit Cyberpunka. Użytkownik o nicku PricklyAssassin natrafił na garść przydatnych informacji. Poniżej możecie przeczytać jego wnioski:

W przygotowaniu jest nowa aktualizacja, która, miejmy nadzieję, naprawi kilka błędów i problemów z grą. Rozmiar aktualizacji to 38.2GB i prawdopodobnie zostanie ona wydana w ciągu 2-3 tygodni. Ta aktualizacja została również przesłana do GOG i Steam w celu przeprowadzenia testów QA. Update jest duży, ale wątpię, aby dodała coś nowego do gry.

– informuje PricklyAssassin