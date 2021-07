Just Cause Mobile zadebiutuje dużo później. I bardzo dobrze

Twórcy Just Cause Mobile ogłosili, że gra nie zadebiutuje w tym roku. Dziwaczny spin-off znanej serii musi jeszcze trochę poczekać na premierę.

Seria Just Cause skręciła na bardzo dziwaczne tory. Porażka JC4 mocno wkurzyła fanów cyklu i nic dziwnego, że studio Avalanche robi sobie przerwę od marki i przygotowuje Contraband. Just Cause nie odejdzie jednak w zapomnienie na najbliższe lata. Przynajmniej nie dla smartfonowych graczy.

Zapowiedziane jakiś czas temu Just Cause Mobile prezentuje się niezbyt porywająco, więc pewnie ucieszy Was fakt, że premiera gry została przesunięta. Docelowo miała ona zadebiutować w tym roku, jednak debiut opóźniono do 2022 roku.

Jesteśmy wdzięczni Wam, społeczności JCM, za całą pasję, jaką okazaliście JC Mobile. Jak wiecie, globalna pandemia COVID-19 dotknęła wiele studiów i niestety nie inaczej jest w naszym przypadku. Musieliśmy dostosować się do nowych sposobów pracy, co spowodowało opóźnienia w naszym harmonogramie rozwoju. W rezultacie podjęliśmy trudną decyzję, aby opóźnić globalną premierę JC Mobile do 2022 roku. – czytamy w ogłoszeniu twórców gry

Pierwsze materiały z produkcji zapowiadają kolejnego, nudnego mobilniaka. JCM to kooperacyjna strzelanka przeznaczona na smartfony i tablety, która już na pierwszy rzut oka wygląda jak wyciskacz mikrotransakcji. Rozgrywka prezentuje się – przynajmniej na razie – dość przeciętnie i miejmy nadzieję, że dodatkowy czas pozwoli twórcom na dopracowanie swojej gry.