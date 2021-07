Nie przedłużył PS Plus, stracił gry zbierane przez 10 lat

Pewien gracz utracił dostęp do całej swojej kolekcji PS Plus. Sprawa jest o tyle poważna, że pechowy internauta zbierał je przez dekadę.

Problemy z usługami Sony są codziennością dla wielu graczy. Wyjątkiem nie jest PlayStation Plus, które też potrafi przysporzyć sporo problemów. Nieraz słyszeliśmy historie graczy, którzy utracili dostęp do swoich gier.

Na forum Reddit pojawiła się jednak nietypowa i – co by nie mówić – przykra historia. Jeden z forumowiczów twierdzi, że utracił dostęp do kolekcji zbieranej przez 10 lat.

Gry z PS Plus zbierane przez dekadę zniknęły

Użytkownik edunogueira nie odnowił subskrypcji i w efekcie utracił dostęp do swoich gier. Historię swojego problemu opisał szczegółowo na Reddicie.

Jestem subskrybentem PS Plus od samego początku jego istnienia. Nigdy nie włączyłem automatycznego odnawiania, zawsze pozwalałem na wygaśnięcie i odnawiałem ją po kilku dniach kodem lub kartą zakupioną w sklepie fizycznym. (…). W zeszłym miesiącu, pośród wszystkich wiadomości o zamknięciu/nie zamknięciu sklepu, pozwoliłem mojej subskrypcji Plusa wygasnąć na 3 dni, po czym ją odnowiłem. Dziś włączyłem moją starą, dobrą Vitę i nie mogłem uruchomić żadnego tytułu (prawie wszystko co mam to tytuły z Plusa).(…) . Próbowałem je uruchomić, reaktywować Vitę, otworzyć PS Store, ale zachowuje się tak, jakbym nigdy ich nie miał. Przeszedłem do mojego PS3 (które ulepszyłem o dysk twardy 1 TB tylko po to, żeby móc przechowywać większość moich tytułów z Plusa) i dzieje się dokładnie to samo. – pisze edunogueira na Reddicie

Co więcej, edunogueira twierdzi, że próba przywrócenia licencji gier pogorszyła sprawę. Z jego listy pobranych gier zniknęło kilkaset produkcji. Aktualnie internauta czeka na odpowiedź ze strony Sony.

Gracze wskazują, że takich przypadków było już wiele. Najprostszym rozwiązaniem problemu jest skontaktowanie się z pomocą techniczną PlayStation, która rzekomo radzi sobie z takimi przypadkami dość sprawnie. Niemniej stres związany z utratą tak ogromnej kolekcji zapewne jest dość duży.