7 losów bohaterów gier wideo gorszych od śmierci [WIDEO]

Zagraniczny kanał PlayStation Access przygotował nagranie, w którym zaprezentowano rzeczy gorsze od śmierci w grach wideo. Nie zabrakło spoilerów w samym materiale, ale w artykule staramy się tych poważniejszych uniknąć.

Bez wątpienia często jednym z głównych celów gier jest po prostu przetrwać, ponieważ zgon bohatera lub bohaterki wydaje się nam najgorszym możliwym scenariuszem. Poniżej możecie zobaczyć filmik, w którym znalazły się historie bohaterów jeszcze okrutniejsze od samej śmierci:

Nie będę ukrywał, że jeszcze przed obejrzeniem tego nagrania moją pierwszą myślą było zmienienie się w zombie. W związku z tym nie zdziwił mnie fakt, że wymieniono tam między innymi The Last of Us. Co prawda, samych zombie w tej grze nie ma, ale panująca tam zaraza działa na podobnej zasadzie.

Moją uwagę szczególnie przykuło pojawienie się gry Catherine, w której główny bohater boryka się z problemami sennymi, a w zasadzie conocnymi torturami. To ma ogromny wpływ na jego samopoczucie, które bardzo komplikuje jego prywatne sprawy. Podobną traumę może odczuwać protagonistka Returnal, która utknęła w pętli czasowej. Zdecydowanie ciągłe przeżywanie własnej śmierci jest gorsze od zginięcia „tylko” jeden raz.

Znacie może inne, ciekawe przykłady, które mogłyby równie dobrze znaleźć się w powyższym filmie? Dajcie znać w komentarzach tutaj lub na Facebooku. Z chęcią zapoznamy się z Waszymi propozycjami.

