Nareszcie PlayStation opublikowało listę gier z PS Plus czerwiec 2021. I tym razem gracze dostaną naprawdę dobre produkcje, w tym jedną mającą premierę na początku najbliższego miesiąca.

Ten dzień bez wątpienia należał do subskrypcji dostępnej na konsolach Sony. O dziwo, tak się złożyło, że i Microsoft dzisiaj pochwalił się listą gier ze swojego Games with Gold na kolejne tygodnie. Jeżeli jesteście głodni nowych produkcji, w nadchodzących dniach zobaczymy łącznie 3 pokazy tytułów AAA. Do Horizon Forbidden West i Dying Light 2 dołącza Far Cry 6, dlatego zarezerwujcie sobie te daty w kalendarzu.

Nie zabrakło dzisiaj również polskich akcentów. Nasza rodaczka i utalentowana aktorka wcieliła się w Lady Dimitrescu w naprawdę świetnym cosplayu. Dzisiaj na łamach naszego portalu opublikowaliśmy jeszcze wiele innych, ciekawych tematów, dlatego sprawdźcie, czy coś Wam przypadkiem nie umknęło.