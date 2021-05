„Polska twarz” Lady Dimitrescu postanowiła zaprezentować swój cosplay

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Helena Mańkowska, która udzieliła swojej twarzy Capcomowi na potrzeby stworzenia postaci Lady Dimitrescu, wzięła udział w nietypowej sesji zdjęciowej. Aktorka wcieliła się w ulubienicę fanów Resident Evil Village.

Cóż, niespodziewanie kolejnego dnia znowu mamy dla Was piękne zdjęcia z Lady Dimitrescu. Tym razem możemy nawet napisać, że z tą „jedyną, prawdziwą”. Jak możecie przeczytać po tytule newsa, sama Helena Mańkowska również zdecydowała się na sesję zdjęciową, gdzie wcieliła się w obiekt adoracji wielu fanów Resident Evil Village. Dla przypomnienia dopowiem, że wcześniejsze plotki sugerowały, że to właśnie rodzima aktorka użyczyła swojego wizerunku wspomnianej bohaterce. Niedługo później na jej oficjalnym profilu na Facebooku doszło do potwierdzenia tej informacji.

Bez wątpienia kreacja, w której możecie zobaczyć poniżej Helenę Mańkowską, prezentuje się jak żywcem wyjęta z gry. Na pewno i ta wariacja Lady D przypadnie fanom serii Resident Evil do gustu, dlatego zachęcamy do odwiedzenia jej profilu na Instagramie. Aktorka przygotowała także kilka krótkich nagrań prezentujących stylizację w ruchu.

