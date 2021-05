PS Plus czerwiec 2021 – oferta i gry dzisiaj, a oto dotychczasowe informacje

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Już dziś powinniśmy poznać ofertę PS Plus na czerwiec 2021. Co więcej, do sieci wyciekły pierwsze informacje na temat jednej z gier, a Sony szykuje promocje na abonament.

Zgodnie z dotychczasowymi praktykami PlayStation, dziś powinniśmy poznać pełną ofertę PS Plus na czerwiec 2021. Choć do jej ujawnienia zostało jeszcze parę godzin, powoli potwierdza się ostatni przeciek oferty.

Dla przypomnienia – oto gry, które mamy rzekomo zgarnąć w czerwcu:

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Star Wars: Squadrons

Operation: Tango

Wczoraj Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown doczekało się oficjalnej zapowiedzi na PS4. Gra ukaże się 1 czerwca, więc zdaje się to potwierdzać doniesienia mówiące, że trafi ona do Plusa.

Ujawnienie oferty PS Plus powinno odbyć się dziś, późnym popołudniem. Możliwe, że gry z zestawu poznamy trochę wcześniej, aczkolwiek nie da się tego przewidzieć. Możemy tylko czekać i odliczać minuty do standardowego terminu ujawnienia, czyli około 17:30 lub 18:00.

Dodatkowo możliwe, że od dziś kupimy też taniej sam abonament. Startują promocje z okazji Days of Play 2021 i zapowiadano, że obniżek może doczekać się także subskrypcja Plusa.

Pozostaje tylko czekać. Plusowicze raczej nie będą się nudzić. A jeśli nie macie w co grać do czasu udostępnienia nowego zestawu, pamiętajcie, że abonenci usługi mogą odebrać do 2 czerwca grę za darmo.