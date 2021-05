To już potwierdzone. W tym tygodniu zobaczymy także pokaz Far Cry 6!

W zasadzie była to już tylko kwestia czasu, aż otrzymamy oficjalny komunikat Ubisoftu o pokazie Far Cry 6. Co ciekawe, jednak obejrzymy go chwilę wcześniej, niż wcześniej informował przeciek.

Dwa dni temu pisaliśmy o dosyć wiarygodnym przecieku, według którego w tym tygodniu mielibyśmy zobaczyć materiał z rozgrywką Far Cry 6. Jak się okazało, powinniście zarezerwować sobie czas na piątkowy wieczór. Już 28 maja o 18:30 zobaczymy nareszcie rozgrywkę z nadchodzącego hitu Ubisoftu. Transmisja będzie prowadzona odpowiednio na YouTube oraz platformie Twitch. W związku z tym polski oddział wydawcy podzielił się ze światem krótkim teaserem. Sprawdźcie go, bo prezentuje się naprawdę wyśmienicie.

Czas przejąć władzę.



Dołącz do nas 28 maja o 18:30 podczas światowej premiery zwiastuna z rozgrywki w #FarCry6 📅



⏺️ https://t.co/F6odZLY1B1

🎮 https://t.co/yyHyasNZqd

🎮 https://t.co/YK9nkTPtGz pic.twitter.com/0fqtZ5W8NG — Ubisoft Polska (@UbisoftPL) May 26, 2021

Cóż, ten tydzień przyniesie nam masę pokazów z gier AAA. Już jutro wieczorem o 18:00 rozpocznie się odliczanie przez State of Play z Horizon Forbidden West, z którego rozgrywkę zobaczymy o 23:00. Chwilę wcześniej, bo o 21:00, Techland planuje pokazać gameplay z Dying Light 2. W związku z tym rekomenduję zanotować sobie wszystkie te daty, ponieważ łatwo można się w tym wszystkim pogubić.

Cóż, mam nadzieję, że Far Cry 6 będzie się wyróżniało na tle swoich poprzedniczek. Wielokrotnie wcześniejszym częściom recenzenci zarzucali powtarzalność, a powiew świeżości na pewno przyda się „szóstce”. Na szczęście od pokazu dzieli nas zaledwie ponad dzień, dlatego Ubisoft, mam nadzieję, rozwieje moje wątpliwości. Oczywiście, spodziewajcie się na łamach naszego serwisu wiadomości w tym temacie.