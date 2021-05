Obroń II Rzeczpospolitą! Wyjdzie tanio. Cena, DLC i gameplay polskiego shootera Land of War

Jutro odbędzie się premiera Land of War – The Beginning, czyli gry FPS o polskich żołnierzach, którzy wzięli udział w kampanii wrześniowej. Deweloperzy skupili się w swojej produkcji na odwzorowaniu wielu detali zgodnie z faktami historycznymi.

Za wspomniany tytuł odpowiada rodzime MS Games i jest to pierwszy projekt tego studia. Deweloperzy postanowili przyciągnąć do siebie graczy między innymi historią naszego kraju, która gra tutaj pierwsze skrzypce. Przeżyjemy tutaj nie tylko prawdziwe wydarzenia, które miały przed laty miejsce, ale skorzystamy nawet z broni produkowanych w Polsce.

Zaraz po pierwszym bombardowaniu Wielunia przez Luftwaffe w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 r. szeregowy Piotr Kowalski zostaje oddelegowany do obrony wsi Mokra. W jego rolę wcieli się gracz na początku gry Land of War: The Beginning, pierwszoosobowej strzelaniny, która opowie historię obrony II Rzeczpospolitej.

