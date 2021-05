Days Gone sprzedaje się świetnie na PC. Mimo to, przegrywa z inną grą Sony

Days Gone jest już od dłuższego czasu dostępne na PeCetach. Gra sprzedaje się bardzo dobrze, ale inny exclusive Sony wciąż jest górą. Aloy wciąż radzi sobie lepiej na komputerach osobistych.

Zombiaczy sandbox Bend Studio trafił na komputery w zeszłym tygodniu. Gra zebrała pozytywne oceny od graczy i recenzentów i cieszy się sporą popularnością. Do teraz Days Gone figuruje na liście bestsellerów Steam, zajmując w chwili pisania artykułu zaszczytne trzecie miejsce.

Co więcej, dobra sprzedaż idzie w parze z liczbą graczy. Jak wskazuje SteamDB, w szczytowym momencie, w Deacona na PC wcielało się jednocześnie 27 450 osób. Nie jest to może zawrotny wynik, ale i tak bardzo dobry jak na port gry z PlayStation 4. Mimo to, wciąż daleko mu do tego Horizon Zero Dawn.

Przygody Aloy zebrały w najlepszym momencie na PC aż 56 557 graczy. To aż dwa razy więcej względem Days Gone, ale rozpoznawalność Horizon też jest dużo większa. Dodatkowo Horizon zebrał też dużo lepsze oceny na PS4.

Paradoksalnie, jeśli porównamy początkową jakość portów, to twór Bend Studio jest górą. Horizon debiutowało na komputerach z masą niedoróbek i przez parę miesięcy było łatane przez Guerilla Games. Cokolwiek by nie mówić, Sony chyba może być zadowolone z wyników obu produkcji.