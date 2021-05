PlayStation zapowiada mocną rozbudowę usługi, której do dziś nie ma w Polsce

PlayStation ogłosiło, że planuje bardzo wzmocnić jedną ze swoich usług. Problem w tym, że do dziś nie jest ona dostępna w naszym kraju.

W końcówce poprzedniej generacji można było zauważyć, jak wielkiego znaczenia nabierają usługi w świadomości graczy. Microsoft ma Game Passa i Xbox Live, a Sony ma PS Plus i PS Now. W tym segmencie mimo wszystko króluje Xbox, bowiem Game Pass szczyci się ogromną biblioteką gier, a i cena subskrypcji jest bardzo atrakcyjna.

Sony najwyraźniej stwierdziło, że pora przygotować „odpowiedź” na konkurencyjne rozwiązanie. Firma ogłosiła, że zamierza mocno rozbudować PlayStation Now. Ma to pomóc we wzmocnieniu pozycji PS Network na rynku. Co więcej, Sony zamierza dalej inwestować w swoje własne, ale też zewnętrzne zespoły.

Sony będzie dążyć do zwiększenia zaangażowania użytkowników PS Network, (…), poprzez wzmocnienie usługi streamingu gier w chmurze PS Now. Sony zamierza nadal inwestować w studia zewnętrzne lub współpracować z nimi, a także inwestować we własne studia, aby wzbogacić swoją ofertę oprogramowania. – czytamy w ogłoszeniu Sony

Innymi słowy, PS Now ma się rozwinąć, a my póki co z tego nie skorzystamy. Streaming od Sony nadal nie jest oficjalnie dostępny w naszym kraju, co jest dość… dziwne. Polacy otrzymali niedawno przecież nawet jako jedyni dodatkowe, eksperymentalne benefity z PS Plus. Mimo to, o wprowadzeniu jednej z największych usług PlayStation i tak możemy póki co pomarzyć.

Kto wie, może rozbudowa usługi zakłada też wprowadzenie jej w nowych regionach? Chyba nikt by się nie obraził za taką opcję.