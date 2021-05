Ps Plus czerwiec 2021 – pierwsza gra! To niemal pewniak

Wszystko wskazuje na to, że gry jakie otrzymamy w ramach abonamentu Ps Plus na czerwiec 2021 roku, będą naprawdę mocarne.

Szykujcie się na remake kultowej bijatyki, mowa o odświeżonej wersji Virtua Fighter 5. Produkcja Segi za kilka dni (1 czerwca) zostanie udostępniona i to najpewniej za darmo w ramach abonamentu Ps Plus. Pierwotna edycja miała swoją premierę w 2006 na maszynach arcade. Rok później Virtua Fighter 5 ukazał się również na konsoli PlayStation 3 i Xbox 360. Teraz czas na remake! Zmiany wprowadzone do tej kultowej bijatyki, na pewno przekonają do produkcji nowe pokolenie graczy.

Cieszyć oko ma poprawiona grafika, która przygotowana została w oparciu o zupełnie nowy silnik (Dragon Engine RGG). Możecie spodziewać się usprawnionego oświetlenia, nowych shaderów i odświeżonego intra. Zmiany obejmą też muzykę przygrywającą w trakcie trwania potyczek.

Będziemy mieć również możliwość mierzenia się z innymi graczami, dzięki wprowadzeniu trybu online. Dodana będzie również opcja organizowania turniejów bądź ich oglądania w czasie rzeczywistym. Możemy spodziewać się również udoskonalonej formy komunikowania się między graczami. Publiczne oraz prywatne lobby obsługiwać będzie zaś maksymalnie 16 graczy. Remake Virtua Fighter 5 ma być tytułem ekskluzywnym, która zawita wyłącznie na konsole Sony. Już niebawem właściciele PS4 i PlayStation 5 będą mogli oddać się nieskrępowanej zabawie.

Ps Plus czerwiec 2021 a Virtua Fighter 5

Wiele wskazuje na to, że mordobicie będzie tytułem udostępnionym za darmo w ramach abonamentu PS Plus na czerwiec. Więcej informacji znajdziecie w tym miejscu. Tytuł na pewno nie jest tak efekciarski jak Tekken (brak m.in. efektowych rozbłysków czy smug). Oferuje za to realistyczny model walki, którego poznawanie zapewni graczom niemałą satysfakcję. Nowicjusze nie muszą mieć powodów do zmartwień, dobrze skonstruowany samouczek skutecznie nauczy Was stawiania pierwszych kroków.

W Remake Virtua Fighter 5 wybierzemy postać spośród udostępnionych 19 zawodników. Fanom serii na pewno nie są obce takie imiona jak: Akira, Jacky, Vanessa, Goh, Sarah, Pai, Lau, Wolf, Kage, Lion, Aoi, Eileen, Shun-Di, El Blaze, Lei-Fei czy Brad.

Dzisiaj seria Virtua Fighter jest już kojarzona wyłącznie przez wytrwanych fanów mordobić. W czasach świetności 32 bitowych platform produkcja była chlubą posiadaczy konsoli Sega Saturn. Dzierżyła tytuł największego rywala przygotowanej pod kątem PlayStation serii Tekken. Chociaż Sega przegrała wojną z konkurencją, to nadal sukcesywnie raczy graczy nowymi tytułami ukochanych marek. Nie jest wykluczone, że ojcowie Sonica pracują już nad szóstą częścią mordoklepki.