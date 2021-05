Znamy już ofertę Games with Gold czerwiec 2021. Komu gra z Batmanem?

Poznaliśmy już listę gier, którą otrzymają gracze w ramach Games with Gold czerwiec 2021. I tym razem mamy do czynienia z naprawdę ciekawymi tytułami, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Abonenci Games with Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate, szykujcie wolne miejsce na dyskach swoich konsol. W czerwcu otrzymacie parę tytułów, z którymi warto się zapoznać. Choć nie wszystkie gry należą do najnowszych, są na tyle odmienne, że nie pożałujecie ich sprawdzenia. Myślę, że wielu z Was mogło je ominąć, a to naprawdę dobra okazja, by nadrobić nimi przyjemności.

Games with Gold czerwiec 2021 – pełna lista gier

The King’s Bird (1.06 – 30.06)

Shadows: Awakening (16.06 – 15.07)

Neogeo Battle Coliseum (1.06 – 15.06)

Injustice Gods Among Us (16.06 – 30.06)

Nie zdziwię się jednak, jeżeli wielu posiadaczy usługi tego miesiąca obejdzie się smakiem. Pomijając Injustice: Gods Among Us, reszta gier może wydawać się produkcjami dla konkretnej grupy odbiorców. Szczególnie w ostatnich miesiącach dodawane do abonamentu pozycje mogą wywoływać kontrowersje.

Bez wątpienia gracze będą krytykować dodanie do Golda dwóch bijatyk. Zaczynam powoli myśleć, że Microsoftowi zaczynają kończyć się pomysły na nowe produkcje dodawane do abonamentu. Myślę, że najwięcej abonentów sięgnie jednak po wspomnianą grę w uniwersum DC i ewentualnie po wymagającą platformówkę The Kings’s Bird. Shadows: Awakening raczej powinno trafić do fanów klimatów fantasy RPG, jednakże nie spodziewałbym się tutaj wielkiej popularności wśród posiadaczy subskrypcji. Cóż, niestety czerwcowe Games with Gold wypada gorzej w mojej opinii z zestawem przewidzianym na jeszcze trwający miesiąc.