Świetna gra za darmo przy zakupie Biomutant. GOG z dobrą ofertą

GOG przygotował interesującą promocję dla osób zainteresowanych kupnem Biomutant. Kupując grę na tej platformie zgarniemy inny tytuł zupełnie za darmo.

Produkcja studia Experiment 101 wreszcie trafiła na rynek. Wyboista droga Biomutanta była bardzo długa i ostatecznie udało się doprowadzić go w ręce graczy. Opinie o jakości gry są podzielone i znajdą się te pozytywne, jak i bardzo negatywne głosy.

Jeśli jednak podjęliście już decyzję i wiecie, że chcecie dać grze szansę, GOG przygotował bardzo ciekawą promocję. Jeśli zdecydujecie się na kupno Biomutant na tej platformie, odbierzecie za darmo grę Shadow Warrior 2.

Aby to zrobić musicie kupić Biomutanta na GOG-u i klucz do SW2 pojawi się w Waszej bibliotece gier w formie klucza. Następnie musimy tylko zużyć rzeczony kod na GOG-u i w ten sposób otrzymamy dodatkową grę za darmo. Link do karty produktu znajdziecie w tym miejscu.

Co prawda Shadow Warrior 2 był już rozdawany na GOG-u, ale podejrzewam, że nie wszystkim udało się go odebrać. Jeśli nie zapoznaliście się jeszcze z SW2, to naprawdę warto, bo to jedna z ciekawszych gier akcji 2016 roku. Jeśli i tak rozwaliście zakup Biomutanta, oferta GOG jest całkiem zachęcająca. Szkoda, że wersja pudełkowa na PC lub konsolę i tak wyjdzie nas taniej od cyfrowego wydania z oficjalnej dystrybucji.