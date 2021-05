Days of Play 2021 i hity na PS4/PS5 od 37,90 zł. Promocje na gry w pudełkach

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Promocje z okazji Days of Play 2021 ruszyły, ale nie obowiązują one tylko w PS Store. Spore przeceny dotyczą też elektromarketów.

Promocje na Days of Play 2021 trwają w najlepsze i każdy chętny gracz może wziąć udział w święcie fanów PlayStation. Trwają właśnie społecznościowe wydarzenia z nagrodami, promocje w PS Store, a dodatkowo gracze mogą kupić wybrane gry w elektromarketach w niższych cenach.

W sieci Media Expert możemy kupić chociażby specjalne wydanie Sackboy: Wielka Przygoda w bardzo okazyjnej cenie. Dodatkowo Sporych obniżek doczekały się tam gry na PS5 i produkcje z serii PlayStation Hits. Listę wartych uwagi ofert znajdziecie w tym miejscu.

Co więcej, w tegorocznych Days of Play bierze też udział sieć Media Markt. Tutaj również znajdziemy taniej tytuły ekskluzywne na PS5, serię PS Hits, a nawet edycję kolekcjonerską Ghost of Tsushima. Zestawienie wybranych promocji w MM znajdziecie tutaj.

Promocje dotyczą też gier dostępnych w ofercie RTV Euro AGD. W tej sieci znajdziecie głównie standardowe wydania pudełkowe i wiele przecenionych produkcji z PlayStation Hits. Najciekawsze oferty znajdziecie w tym wpisie.

Promocje w elektromarketach potrwają do 9 czerwca. Macie więc sporo czasu na zapoznanie się z ofertami i polowanie na interesujące Was tytuły.