Nowe gry na PS4 i PS5. PlayStation prezentuje najciekawsze premiery

W ostatnich dniach tego miesiąca czeka nas kilka ciekawych premier. Na PlayStation 4 i PlayStation 5 pojawią się nowe gry, a wśród nich znajdziemy kilka głośnych produkcji.

W tym miesiącu mieliśmy do czynienia z wieloma ciekawymi premierami. Poza niewątpliwą gwiazdą maja, czyli Resident Evil Village, mogliśmy zapoznać się z paroma innymi, mocnymi pozycjami. Na tym jednak nie koniec.

Maj pożegnamy z wieloma nowymi tytułami. Jeśli cierpicie na brak nowinek do ogrania, PlayStation Access podzieliło się swoimi najciekawszymi propozycjami. Prawie wszystkie z nich miały już swoją premierę, więc możecie się w nie zagrywać bez przeszkód.

Biomutant to jedna z najbardziej nietypowych, a przy tym oczekiwanych gier tego miesiąca. Twór Experiment 101 trafił w ręce graczy i póki co zbiera mieszane opinie. Niemniej fani otwartych światów powinni mieć go na oku.

Jeśli wolicie bardziej pokręcone klimaty, możecie też ograć już remaster Saint’s Row The Third. Tego tytułu chyba nie musimy nikomu przedstawiać. Szalony sandbox do dziś potrafi bawić.

Znalazło się też coś dla fanów MMO. Final Fantasy XIV Online wreszcie trafiło na PlayStation 5 i to pozycja obowiązkowa dla fanów nie tylko Finali, ale też całego gatunku MMORPG.

Pamiętacie jeszcze Sid Meier’s Pirates? King of Seas bezpośrednio nawiązuje do tego klasyka i pozwala graczom stanąć za sterami własnego okrętu.

Fanom klasyki przypadnie też do gustu Capcom Arcade Stadium. To swoisty wirtualny salon gier, w którym możemy ograć wiele retro produkcji. Co więcej, jedną z nich możemy odebrać za darmo 2 czerwca.

Jedyną wyróżnioną grą, która jeszcze nie zadebiutowała jest Earth Defense Force: World Brothers. Produkcja ukaże się 27 maja i jest kolejną odsłoną cyklu, który pozwala nam zmierzyć się z wielkimi insektami w równie wielkich miastach.

Poniżej znajdziecie materiał od PlayStation Access, w którym przestawiono wybrane nowe gry dostępne na PS4 i PS5.