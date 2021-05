PS Plus czerwiec 2021 – oferta. Gry na PS4 i PS5 oficjalnie

Oto i jest! Poznaliśmy w końcu listę gier, które trafią do PS Plus czerwiec 2021. Posiadacze konsol PlayStation będą mieli w co grać w nadchodzącym miesiącu.

Końcówka miesiąca to każdorazowo szczególny czas oczekiwań na nowe tytuły przeznaczone do abonamentu dedykowanego konsolom PlayStation. Tak się składa, że dzisiaj nadeszła ta wielka chwila.

PS Plus czerwiec 2021 – jakie gry na PS4 i PS5?

Tak prezentuje się lista tytułów, które trafią do abonamentu w przyszłym miesiącu:

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Star Wars: Squadrons (PS4)

Operation: Tango (PS5)

Już za niecały tydzień, 1 czerwca 2021 roku, wszyscy posiadacze abonamentu PS Plus będą mogli na swoje dyski pobrać wyżej wymienione gry.

Jak widać, czerwiec przyniesie nam naprawdę same różności. Co ciekawe, o powyższych tytułach mogliśmy się już dowiedzieć ze wcześniejszego przecieku. Przyjrzyjmy się każdej z produkcji, które otrzymają już niebawem subskrybenci usługi.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown to remake bijatyki od SEGA, który nie tylko poprawia walory wizualne gry, ale także dodaje wiele ciekawych funkcji. W tej wersji zadebiutował dynamiczny tryb turniejowy, który pozwoli utworzyć rozgrywki nawet do 16 postaci. Warto zaznaczyć fakt, że premiera tej odsłony przypada właśnie na 1. czerwca, co oznacza, że mamy do czynienia z zupełną nowością.

Star Wars: Squadrons to próba EA wykorzystania gwiezdno-wojennej w inny sposób niż dotychczas. To tytuł multiplayer (aczkolwiek posiada także kampanię dla jednego gracza), w którym wcielimy się w pilota jasnej bądź ciemnej strony mocy. Posiadaczy PSVR ucieszy fakt, że będą mogli tutaj wykorzystać swój sprzęt. Specjalnie dla nich została wprowadzona możliwość „spojrzenia” na kokpit statków kosmicznych na własne oczy.

Operation: Tango to kooperacyjna gra FPP, gdzie wcielimy się w policjantkę oraz hakera, by zapobiec globalnej katastrofie. Rozgrywka różni się w zależności od bohatera, którego wybierzemy. W związku z tym wiele poziomów będziemy mogli przejść kilkukrotnie, zmieniając się z naszym kolegą/koleżanką, aby wyciągnąć z gry jak najwięcej.

Gry z maja jeszcze do odebrania

Jeżeli jeszcze nie skorzystaliście z oferty produkcji z poprzedniego miesiąca, to macie na to jeszcze ostatnie chwile. Szczególnie warto się tym zainteresować, bo w maju PlayStation przygotowało tytułu dla abonentów, które trafią w naprawdę różne gusta. Tak się prezentuje lista:

Battlefield V (PS4)

Stranded Deep (PS4)

Wreckfest: Drive Hard, Die Last (PS5)

Co sądzicie o grach przewidzianych na czerwiec w ramach PS+? Moim zdaniem PlayStation obdarowało subskrybentów naprawdę dobrymi pozycjami. Już nie mogę się doczekać najbliższego wtorku i pobrania na konsolę nowych nabytków.