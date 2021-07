DoGRYwka – to nie miało się znaleźć w TLoU2, gry na platformie Netflix oraz AC: Infinity „zachowa DNA serii”

Netflix potwierdził swoje plany rozszerzenia swojego abonamentu o gry wideo. Części mogą się one nie spodobać, ale jest też sporo dobrych wieści. Mimo to, zdania wobec tego tematu są podzielone.

Dziś natrafiliśmy też na bardzo przykrą ciekawostkę z The Last of Us Part II. Okazuje się, że Abby może w naprawdę brutalny sposób zamordować jednego z przyjaznych jej piesków. Aż dziw bierze, że nie zablokowano takiej możliwości.

Ubisoft kontynuuje zdradzanie kolejnych szczegółów Assassin’s Creed: Infinity. Czy będzie to rewolucja? Cóż, warto zinterpretować słowa przedstawiciela firmy według we własnym zakresie. To tylko kilka najciekawszych newsów ze świata gamingu, dlatego sprawdźcie, czy jesteście ze wszystkim na bieżąco.