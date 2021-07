Twórcy prezentują fabułę Iki Island. Ghost of Tsushima Director’s Cut rozleje jeszcze więcej krwi

Do internetu trafił nowy trailer Ghost of Tsushima Director’s Cut, który skupia się na wyspie z dodatku – Iki Island. Wygląda na to, że główny bohater wpadnie w ogromne tarapaty.

Zastanawiacie się dalej nad Ghost of Tsushima Director’s Cut? Być może przekona Was poniższe wideo, które dosłownie przed chwilą trafiło na oficjalny kanał PlayStation. Nie zabrakło w nim nowych ujęć, a te prezentują się naprawdę pięknie – jak na grę od Sucker Punch przystało. Uwaga, w nagraniu nie brakuje fragmentów, które zarysowują zalążki fabuły nowego rozszerzenia. Jeżeli chcecie, by historia tego dodatku pozostała dla Was niespodzianką, nie rekomendujemy oglądania.

Podążaj nową ścieżką i tocz niekonwencjonalny bój o wyzwolenie wyspy. Walcz z przeciwnikami swoją kataną, opanuj strzelanie z łuku, by eliminować zagrożenia z dystansu, stań się ekspertem od skradania, by atakować wrogów z zaskoczenia, i poznaj nową historię na wyspie Iki. – informują twórcy na stronie karty produktu w PS Store

Ghost of Tsushima Director’s Cut trafi na konsole PS5 i PS4 już za około miesiąc – 20 sierpnia 2021 roku. Czy omawiany w tym artykule zwiastun przekonał Was już do zakupu? A może macie jednak negatywne odczucia po jego obejrzeniu?