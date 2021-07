Valve nie zwalnia tempa. Steam Next Fest zapowiedziane! Setki gier do sprawdzenia za darmo

Valve zapowiedziało kolejną odsłonę Steam Next Fest – cyfrowej imprezy, gdzie każdy gracz może przetestować masę wersji demo zbliżających się gier.

Praktycznie miesiąc temu zakończyła się poprzednia edycja eventu, a kolejną już zaplanowano na okres od 1 do 7 października 2021 roku. Start odbędzie się o 19:00 czasu polskiego, co powinno być dla wielu dogodną porą. Warto zaznaczyć, że 1 października to piątek, dlatego wybrany termin pokrywa się z weekendem. Dzięki temu znacznie więcej osób powinno znaleźć czas na sprawdzenie jeszcze niewydanych tytułów w akcji.

Zapraszamy na kolejną edycję Festiwalu Steam Next – trwającego kilka dni święta nadchodzących gier. Dzięki festiwalowi odkryjecie i wypróbujecie setki dem, obejrzycie transmisje producentów oraz porozmawiacie z twórcami na temat postępów w pracy nad grami, które wkrótce ukażą się na Steam. – informuje Valve na stronie eventu

Jeżeli nie chcesz przegapić Steam Next Fest, możesz ustawić stosowne przypomnienie. Wystarczy, że wejdziecie pod ten link i wybierz opcję „Ustaw przypomnienie” na niebieskim prostokącie. Do października jeszcze daleko, dlatego każdy może do tego czasu przez przypadek zapomnieć. Z tego powodu rekomendujemy skorzystać z zapisania się do powiadomienia.

Być może jesteś twórcą gier i chciałbyś na Next Fest’cie zareklamować swoją produkcję. Jeżeli jesteś tym zainteresowani, odsyłam tutaj. W tym miejscu można zgłosić swój tytuł, aby jego demo uczestniczyło w nadchodzącej edycji imprezy z platformy Gabe’a Newella.