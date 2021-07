Ubisoft wspomina o Beyond Good & Evil 2. Z grą niby wszystko w porządku, ale chyba jednak nie do końca

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ubisoft wspomniało o Beyond Good & Evil 2. Gra rzekomo powstaje i rozwija się świetnie, ale nie ma co liczyć na nowe informacje.

Niedawno fani Beyond Good & Evil mieli prawo poczuć ekscytację. Ubisoft podzieliło się grafiką nawiązującą do marki i można było przypuścić, że wkrótce doczekamy się wieści na temat wyczekiwanego sequela. Niestety, chyba możemy na razie o tym zapomnieć.

PC Gamer informuje, że Ubi zostało zapytane o grę w trakcie rozmowy z inwestorami. Co ciekawe, jej kwestii nie przemilczano. CFO firmy twierdzi, że Beyond Good & Evil 2 rozwija się dobrze. Mimo to, rzekomo jest wciąż za wcześnie, aby mówić o grze więcej.

Powiedzieć tyle, to jak nie powiedzieć nic. Mam wrażenie, że podobne słowa czytałem już przynajmniej trzy razy i chyba nawet nie przesadzam. Ubisoft pokazało gameplay z gry w 2017 roku i od tamtej pory otrzymaliśmy tylko parę konkretów. Minęły więc cztery lata od pokazu, a wciąż rzekomo jest za wcześnie na dzielnie się świeżymi informacjami. Coś tu chyba nie gra.

Tak naprawdę najnowsze wieści służą tylko jako potwierdzenie faktu, że projekt nie trafił do kosza. Czy to wystarczy głodnym nowin fanom? Zdecydowanie nie. Co więcej, nie dziwię się, że niektórzy mają już serdecznie dość czekania.

Miejmy nadzieję, że nowy zrzut konkretnych informacji nie jest już bardzo odległy. Beyond Good & Evil 2 powstaje od bardzo, bardzo dawna i tak długi okres produkcji wbrew pozorom nie działa na korzyść projektu.