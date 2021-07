PlayStation pokazuje premiery tygodnia. Trzy warte uwagi debiuty na PS4 i PS5

PlayStation zaprezentowało nowe gry zmierzające na PS4 i PS5 w tym tygodniu. Jeśli nie macie w co grać, zapoznajcie się z premierami.

Wkroczyliśmy już w kolejny tydzień debiutów na konsolach PlayStation. Niestety, nie ma co liczyć na ogromne premiery od największych wydawców, ale fani mniejszych tytułów znajdą coś dla siebie. Jeśli szukacie indyków i gier z mniejszym budżetem, poczujecie się jak w domu.

Już teraz możecie zagrać w Ender Lilies: Quietus of the Knights. To gra akcji, którą charakteryzuje nietypowa, ale śliczna oprawa. Graczom przyjdzie przemierzać mroczne krainy i zetrzeć się z nie mniej mrocznymi stworami.

W tej chwili jest też już dostępne Cris Tales. Fani turowych strategii zdecydowanie powinni rzucić okiem na ten tytuł. Gra posiada również przesympatyczną, stylizowaną grafikę, która przywodzi na myśl popularne kreskówki.

Na kolejną premierę musimy poczekać chwilkę dłużej. 23 lipca ogramy Orcs Must Die 3, czyli szalone połączenie gry akcji i tower-defense. Jeśli graliście w poprzednie odsłony serii, wiecie czego się spodziewać. A jeśli nie znacie tego cyklu, to rzućcie okiem na gameplay i zadecydujcie, czy jest to tytuł dla Was.

Poniżej znajdziecie materiał PlayStation Access, w którym zaprezentowano omawiane tytuły. W poszukiwaniu premier na każdą platformę gorąco zapraszam do naszego zestawienia debiutów.