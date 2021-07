Miał być Battlefield 1 za darmo, a gracze otrzymają też Battlefield V!

Potwierdziły się plotki na temat darmowego Battlefield 1 w wersji na PC. Co ciekawe, abonenci Amazon Prime za niedługo będą mogli zgarnąć też Battlefield V.

Jak informuje redakcja VGC, od dziś do 4 sierpnia każdy posiadacz wyżej wymienionej usługi może za darmo otrzymać klucz do usługi Origin, który odblokuje dostęp do BF1 na tej platformie. Co ciekawe, od 2 sierpnia do aż 1 października podobne rozdawnictwo będzie miało w przypadku BFV. W związku z tym fani klimatów I i II wojny światowej powinni być usatysfakcjonowani.

Nie oznacza to, że jesteście zobowiązani do opłacenia Amazon Prime, jeżeli jeszcze nie korzystacie z tego abonamentu. Jeśli nigdy nie sprawdziliście tej subskrypcji, możecie skorzystać z darmowego okresu próbnego. By to zrobić, wejdźcie w ten link. Strona Amazonu powinna już Was dalej poprowadzić. Oczywiście Prime da Wam dostęp nie tylko do battlefieldowych prezentów, ale także do masy innych treści. Filmy, seriale oraz wiele bonusów do gier czekają, dlatego warto rozważyć skorzystanie z tego na nieco dłużej.

Bez wątpienia rozgrywka w Battlefield 1 lub Battlefield V to świetny sposób, aby umilić sobie okres oczekiwania na premierę BF2042. Przypominam, że już jutro odbędzie się EA Play Live, podczas którego twórcy mają zaprezentować między innymi kolejne nowości ze zbliżającej się gry. Start jutro, punkt 19:00.