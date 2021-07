Abby może brutalnie zamordować przyjaznego jej pieska. Poważna niedoróbka w TLoU2

Jeden z graczy The Last of Us Part II natrafił na niezablokowaną możliwość zabicia jednego z czteronożnych towarzyszy podczas zabawy z nim. Aby to zrobić, wystarczy grać jako Abby i użyć odpowiedniego przedmiotu.

Oczywistym jest fakt, że nie pochlebiamy tego typu zabaw w grach i tym bardziej w prawdziwym życiu. Zwykle deweloperzy, tworząc swoje produkcje, jednak w specjalny sposób blokują możliwość znęcania się nad zwierzętami lub osobami młodszymi. Zauważyliście, że w Grand Theft Auto nie ma dzieci? Możecie teraz domyślić się, z jakiego powodu tak jest.

Jeżeli jednak ciekawi Was, jak może dojść do omawianego w newsie aktu okrucieństwa, sprawdźcie poniższe nagranie. Przewińcie do 0:27, by zobaczyć ten bestialski czyn.

Jak się okazuje, niedoróbek jest znacznie więcej, jednakże te nie robią aż takiego wrażenia. Nie zdziwię się, jeżeli za niedługo Naughty Dog wyda stosowną aktualizację, która zablokuje znęcanie się nad biednym pieskiem o imieniu Bear. Zakładam, że pozostawienie tego typu czynności mogłoby poskutkować zmianą oznaczeń treści, które są przyznawane przez organizacje takie jak PEGI.

Natrafiliście może w The Last of Us Part II na inne niedoróbki, które nie znalazły się w powyższym zestawieniu? Deweloperzy odpowiedzialni za tę produkcję są zwykle uważani za osoby przywiązujące uwagę do najmniejszych szczegółów. Szczerze mówiąc, jednak nie dziwię się, że ktoś mógł taką lukę przeoczyć. Mało kto przecież pomyśli, że ktokolwiek mógłby się do czegoś takiego posunąć.

W ostatnim czasie dość często możecie natrafić u nas na brutalne ciekawostki z TLoU2. Wiedzieliście, że jeżeli będziecie odpowiednio szybcy, to uda się Wam zabić Tommy’iego? Więcej o tym przeczytacie w tym artykule.