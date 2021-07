Dziś premiera gry Wiedźmin: Pogromca Potworów. Trailer premierowy, którym twórcy puszczają oczko do fanów

Od dziś posiadacze telefonów z systemem Android i iOS mogą zagrać w grę Wiedźmin: Pogromca Potworów. Zmierzcie się z potworami znanymi ze świata Andrzeja Sapkowskiego oraz pozwiedzajcie przy tym Wasze okolice.

Nastał ten wielki dzień! Produkcje na podstawie wiedźmińskiej marki poszerzyły się o kolejny (mam nadzieję) hit. Łapcie miecz… to znaczy telefony w dłoń i wyruszajcie na Wasze wiedźmińskie przygody. Twórcy z rodzimego Spokko chcą zachęcić Was do tego poniższym trailerem, w którym nie zabrakło pewnego easter egga. Oglądajcie do końca, bowiem to właśnie wtedy go przypadkiem nie przegapicie.

Przyznam się, że rower na tle księżyca w pierwszej chwili skojarzył mi się z kultowym filmem E.T., a dopiero potem zrozumiałem, że jest to nawiązanie do Płotki. Koń Geralta jest przecież znany z tego, że lubił pojawiać się dosłownie wszędzie, np. na dachu. Ten „fenomen” został rozpowszechniony między innymi dzięki tej grafice. Ta niegdyś robiła ogromną furorę w internecie.

Spodziewajcie się w najbliższym czasie na łamach Planenty Gracza artykułu z omówieniem pierwszych wrażeń z gry autorstwa mojego kolegi z redakcji. Bez wątpienia ten tekst powinien Wam pomóc, jeżeli dalej wahacie instalację gry na swój telefon.

Oczywiście omawiane w artykule wideo nie jest jedynym, które twórcy do tego czasu wrzucili do sieci, by promować swoją produkcję. Znajdziecie takie np. w tym artykule.

Jak myślicie? Czy Wiedźmin: Pogromca Potworów osiągnie sukces na miarę Pokemon GO? Może mieliście już okazję pójść na wiedźmińskie polowanie ze smartfonem? Jeśli tak, zachęcam do pochwalenia się w komentarzach na temat Waszych doświadczeń.