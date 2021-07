PS Plus na sierpień 2021 – oto gry, na które liczą fani PlayStation

Gracze rozpoczęli typowanie oferty PS Plus na sierpień 2021. Oczekiwania są spore, tym bardziej, że pierwszy tytuł nie wszystkim się podoba.

Niedawno poznaliśmy pierwszy tytuł, który trafi do graczy z PS Plus w sierpniu. Będzie nim Hunter’s Arena: Legends, które zgarną posiadacze PS4 i PS5. Zdecydowanie nie jest to gra dla każdego i widać to po odzewie graczy, którzy w dużej części nie są zbyt zadowoleni.

PlayStation powinno jednak dodać do PS Plus na sierpień 2021 jeszcze przynajmniej jedną, a najpewniej dwie gry. Na forum Reddit wystartowała sesja typowania gier, które mogą trafić do Plusa. Oczekiwania znów są całkiem spore.

Gracze często wymieniają The Order 1886, które jest jednym z trochę zapomnianych tytułów ekskluzywnych na PS4. To krótka, ale rzekomo bardzo przyjemna produkcja, która może się podobać. Brzmi jak idealny materiał na część oferty PS Plus.

Równie często w przewidywaniach graczy pojawiają się różne odsłony serii Yakuza. Biorąc pod uwagę niedawny wybuch popularności tego cyklu, chyba nikt by się specjalnie nie zdziwił, gdyby jedna z gier studia Ryu Ga Gotoku pojawiła się w PS Plus.

Ogromną część typów stanowią też gry, które wymieniano w zeszłych miesiącach. Wśród komentarzy widzimy często takie gry jak: NieR: Automata, Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, Sekiro: Shadows Die Twice i Dark Souls 3. To zdecydowanie jedne z najpopularniejszych oczekiwań.

Oczywiście wszystkie wymienione tytuły to tylko gdybania graczy. Nie możemy wykluczać, że niektóre się sprawdzą, ale poczekajmy na ujawnienie oferty. Zestaw gier na sierpień poznamy już 28 lipca.