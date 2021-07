Kontra dla serii FIFA. Konami porzuca nazwę PES i oferuje swoją piłkę za darmo

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Konami poinformowało, że PES przechodzi na model biznesowy F2P. Sama gra zmieniła nazwę na eFootball i od teraz nie będzie co roku wychodziła w nowej wersji. Gracze mogą spodziewać się w zamian wielkich aktualizacji.

Już tej jesieni nadejdą wielkie zmiany w temacie serii Pro Evolution Soccer. Gra zapewni pełny cross-play między PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC, a nawet systemami mobilnymi. Gracze na Android/iOS będą musieli jednak korzystać z kontrolerów, aby podjąć się rozgrywki z pozostałymi platformami. Całkowita multiplatformowość będzie dostępna dopiero na zimę, jednakże na przestrzeni miesięcy coraz więcej sprzętów będzie mogło ze sobą współpracować. Poniżej możecie zobaczyć trailer, w którym omówiono najważniejsze zmiany:

Co ciekawe, nowy, stary PES ma otrzymywać co roku ogromne aktualizacje, które mają na swój sposób zastąpić coroczne premiery pełnych wersji gry. W związku z tym nowa zawartość będzie dostępna dla każdego za darmo.

Wydaje się to być naprawdę świetną alternatywą dla płatnej serii FIFA. W mojej opinii Konami dostrzegło, że coroczna opłata za małą ilość zmian w kluczowych mechanikach lepiej sprawdzi się w ramach modelu F2P i ciągłych aktualizacji.

A Wy co sądzicie o eFootball? Czy to krok do przodu względem tego cyklu piłkarskiego? Czy macie obawy wobec decyzji tego zagranicznego wydawcy?