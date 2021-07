Kolejna zagadka Battlefield 2042 rozwiązana. Do gry ma trafić kultowa mapa

Gracze zabrali się za rozwiązywanie zagadek od twórców Battlefield 2042. To właściwie pewne, że do produkcji trafi jedna z map z Bad Company 2.

EA opublikowało wczoraj nową zagadkę z BF2042. Nie trzeba było długo czekać na jej rozwiązanie i fani serii szybko rozszyfrowali tajemniczy obrazek. Po odpowiednim przystosowaniu zdjęcia i dokładnemu obejrzeniu obrazka, zauważymy, że da się na nim zauważyć parę budynków.

Całość bardzo mocno przypomina mapę Valparaiso z Battlefield Bad Company 2. Co ciekawe, widać też kilka różnic względem oryginału, co wskazuje, że najpewniej Valparaiso doczeka się odświeżenia w Battlefield 2042.

Co więcej, trzeba w tym miejscu przypomnieć, że to z pewnością nie jedyna klasyczna mapa, która trafi do BF2042. Niedawny przeciek dotyczący tajemniczego trybu gry okazał się prawdziwy, co oznacza, że EA i spółka szykują odświeżenia jeszcze kilku innych lokacji.

Informator Tom Henderson twierdzi, że według jego źródeł odnowienia doczekają się też takie mapy jak Operation Metro, Wake Island, Siege of Shanghai, Arica Harbor i parę innych. Fani serii powinni być więc zadowoleni.

Pokaz tajemniczego trybu gry z odświeżonymi mapami odbędzie się jutro, czyli 22 lipca. Obejrzymy go w ramach konferencji EA Play Live.