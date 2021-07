Netflix oficjalnie szykuje gry. Niektórzy się rozczarują, ale są też dobre wieści

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Netflix potwierdził, że wkracza do świata gamingu. Firma zaoferuje gry w ramach abonamentu, choć nie wszyscy będą zadowoleni.

Od niedawna w sieci krążą nieoficjalne, ale wiarygodne doniesienia odnośnie wejścia Netflixa na rynek gier. Firma miała zatrudnić weterana branży do kierowania swoją gamingową dywizją i rzekomo szykuje już pierwsze projekty.

Jak podaje The Wrap, gigant streamingu oficjalnie potwierdził powyższe wieści. Firma faktycznie wkracza do świata gamingu, a na początku skupi się na rynku gier mobilnych. Fakt powstawania tylko produkcji mobilnych może rozczarowywać, ale pamiętajmy, że to dopiero początek ekspansji na nowy dla Netflixa rynek.

Dodatkowo firma poinformowała, że gry będą dostępne w ramach standardowego abonamentu. Jeśli zechcecie przetestować produkcje giganta, nie poniesiecie żadnych kosztów poza standardową opłatą za subskrypcję.

Początkowo będziemy koncentrować się głównie na grach na urządzenia mobilne. Jesteśmy jak zawsze podekscytowani naszą ofertą filmów i seriali telewizyjnych i spodziewamy się długiej drogi rosnących inwestycji i rozwoju we wszystkich naszych istniejących kategoriach treści, (…), nadszedł czas, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasi subskrybenci cenią gry. – napisali przedstawiciele Netflixa w liście do inwestorów

Oficjalne wieści gryzą się trochę z plotkami o współpracy z PlayStation. Niemniej póki co warto czekać na kolejne szczegóły. Netflix zapewne za jakiś czas podzieli się większą zapowiedzią swojego gamingowego działu.