Okładka God of War skrywa pewną tajemnicę. Błąd twórców czy ciekawe nawiązanie?

Fani God of War rozważają, jaka lokacja jest widoczna na tle okładki gry. Wielu z nich uważa, że może być to nawet budowla z TES V: Skyrim.

Społeczność Reddita kolejny raz prowadzi własne dochodzenie w sprawie ukrytego smaczku z gry. Tym razem mowa jednak o samej grafice znanej z pudełka God of War. Poniżej możecie zobaczyć wpis autorstwa użytkownika Nanoheart. Zwrócił on uwagę na zaznaczony niżej najpewniej zamek na górskim klifie. Ten w samej grze nie występuje, a raczej nie jest to po prostu czyjaś wizja artystyczna.

Część redditerów rozważa, że mogłaby to być Rada Walkirii, jednakże zbyt wysokie położenie budynku wyklucza taką możliwość. Choć nie zabrakło też bardziej żartobliwych propozycji, kilka razy pojawiły się też domysły na temat nawiązania do Skyrima. Pamiętacie jeszcze Bleak Falls Barrow, czyli jeden z kluczowych punktów z początku gry? Nie wydaje się on Wam niezwykle podobny? Padł też bliźniaczy pomysł – być może mowa o innej lokacji z piątych Scrollsów – High Hrothgar. Ta opcja wydaje mi się już najbardziej porównywalna do grafiki z box artu. Najwięcej głosów jednak zebrał sklep Belethor’s General Goods, który w mojej opinii nijak nie wygląda jak z omawianego w artykule obrazka.

Najpewniej prawda jest jeszcze inna. Bardzo możliwe, że na cover art’cie mamy budowlę, która we wczesnych etapach produkcji miała się pojawić w samym God of War, ale ostatecznie tak się nie stało. Nie od dziś wiadomo, że często przy produkcji deweloperzy decydują się wyciąć sporo z samego projektu. Tak było np. w przypadku rodzimego Cyberpunk 2077.

A Wy co sądzicie na temat tej grafiki? Może Waszym zdaniem w grze jest jednak miejsce, które pokrywałoby się z nią?