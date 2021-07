EA wyjaśnia, dlaczego FIFA 22 będzie pozbawiona paru nowości na PC

Electronic Arts wytłumaczyło, dlaczego FIFA 22 zadebiutuje bez kilku istotnych nowości na PC. Kontrowersyjna decyzja spotkała się z falą krytyki.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że nowa FIFA nie zaoferuje paru istotnych nowości w wersji na PC. Chodzi o HyperMotion i Immersive Match Day, które są jednymi z ciekawszych nowinek w FIFA 22.

Oczywiście gracze mocno wkurzyli się na taki stan rzeczy. Redakcja PC Gamer otrzymała oświadczenie od Electronic Arts, w którym nieco rozjaśniono kontrowersyjne podejście wydawcy.

EA kierowało się utrzymaniem zadowalającej bazy graczy. Wspomniane technologie obciążają sprzęt i ich zaimplementowanie mogłoby uniemożliwić uruchomienie gry wielu osobom.

Przeniesienie technologii HyperMotion i funkcji Immersive Match Day na komputery PC spowodowałoby podniesienie minimalnych wymagań sprzętowych i uniemożliwiłoby dużej części graczy uruchomienie gry. Miałoby to znaczący wpływ na naszą społeczność PC, która co roku gra w FIFA, a wielu graczy zostałoby wykluczonych lub zmuszonych do modernizacji swoich sprzętów, aby móc w nią zagrać.

Fragment oświadczenia EA wysłanego do redakcji PC Gamer