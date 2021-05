DoGRYwka – Vaas w Far Cry 6, Aloy „męska jak diabli”, cenzura historii i ostatni dzwonek na PS Plus

Poniedziałek przyniósł nam masę wieści na temat gier, które w zeszłym tygodniu miały swoje pokazy z rozgrywki. Okazuje się, że w najnowszej grze z serii Far Cry odnajdziemy ciekawy smaczek związany z jednym z antagonistów z trzeciej części.

Sporo kontrowersji w sieci wywołał temat lekko zmienionej twarzy Aloy względem Horizon Zero Dawn. Spotykamy się ponownie z sytuacją, która miała miejsce przy premierze The Last of Us Part II – gracze hejtują wizerunek bohaterki mimo to, że pasuje on do postaci.

Dowiedzieliśmy się także o ciekawych informacjach na temat zbliżającego się Dying Light 2. Gra ponoć nie podzieli losów Cyberpunk 2077 i wersja na ubiegłą generację konsol zadowoli graczy. Nie zabrakło także wiadomości na temat odświeżonej części z serii Crysis. Dzisiaj opublikowaliśmy jeszcze wiele innych, ciekawych treści, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie przegapiliście.