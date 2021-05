Prezent na Dzień Dziecka? Może któraś z premierowych gier na PS4 i PS5?

Już jutro zaczniemy nowy miesiąc niezwykle ważnym świętem, jakim jest Dzień Dziecka. W związku z tym może warto byłoby przemyśleć zakup jakichś nowości na PS4 i PS5? Zapoznajcie się z grami, które mają premierę na PlayStation w tym tygodniu.

Nowości na PS4 i PS5 – 1 czerwca

Jak widać, jutrzejszy dzień zaowocuje naprawdę wieloma tytułami. W związku z tym zapoznajmy się pokrótce z nimi, aby dokonać dobrych decyzji zakupowych.

Ghosts 'N Goblins Resurrection to zupełnie nowy tytuł czerpiący garściami z Ghosts 'n Goblins i Ghouls 'n Ghosts. Nasi starsi czytelnicy powinni kojarzyć te gry, ponieważ bez wątpienia obecnie są to klasyki. To odświeżona forma platformówek sprzed laty, która została oprawiona w nietypową, rysunkową stylistykę. Powinna się spodobać fanom klasycznego, nieprzekombinowanego gameplayu.

Wielu się ze mną zgodzi, że najgłośniejszym tytułem tego zestawienia jest FPS Necromunda: Hired Gun, które opowiada o losach najemnika w świecie Warhammera 40,000. Wraz z naszym psim kompanem będziemy przemierzać kolejne lokacje, pozbywając się z naszych spluw niezliczonych ilości naboi. Stylistyka graficzna oraz same mechaniki gry mogą przypominać niektórym klimat z najnowszych części Dooma, co na pewno jest ogromnym plusem tego tytułu.

Operation: Tango jest jedną z dwóch premierowych gier dostępnych w czerwcowej ofercie PS Plus. W kooperacji zmierzymy się jako policjantka i haker, aby wspólnie stanąć czoła kolejnym misjom. Bohaterowie będą mieli zupełnie inne zestawy umiejętności, co urozmaici gameplay. Dobrym pomysłem będzie zmienianie się z drugim graczem, aby przechodzić te same poziomy kolejny raz, ale zmieniając swoje role. Dzięki temu nacieszymy się o wiele dłużej tym tytułem.

Spirit Lucky’s Big Adventure to gra adventure na serialowej licencji DreamWorks i Netflixa skierowana do najmłodszych graczy. Wcielimy się tutaj w Lucky, która z pomocą swoich przyjaciół spróbuje odszukać ukryty skarb. Mamy tutaj do czynienia z open worldem, dlatego nie powinno zabraknąć rzeczy do roboty. Gra jest pełna zagadek logicznych, dlatego ta powinna być dobrym zakupem jako prezent dla dziecka.

Stonefly posiada moim zdaniem najciekawszy koncept ze wszystkich produkcji na tej liście. Wcielimy się tutaj w miniaturowego człowieka, który będzie sterował mechem wielkości pszczoły. To tytuł nastawiony na eksplorację, gdzie napotkamy na niebezpieczną faunę i florę. Deweloperzy zaznaczają, że bardzo ważną rolę grają tutaj postacie i fabuła, a wszystko jest dopieszczone naprawdę wyjątkową oprawą wizualną.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown to trzecie odświeżone wydanie tej samej gry. Tym razem twórcy zdecydowali się skorzystać z zupełnie innego silnika, aby gra wyglądała jeszcze lepiej. Uświadczymy to nie tylko podczas walk, ale także i cutscenek. Mamy dobrą wiadomość dla abonentów PS Plus, ponieważ i ta gra trafi w czerwcu w do oferty. Jeżeli jeszcze nie graliście, to bez wahania sprawdźcie swoich sił w tej bijatyce.

Wreckfest w wersji na PS5 zadebiutowało już w we wspomnianym wcześniej abonamencie w maju, aczkolwiek swoją prawowitą premierę będzie miało dopiero jutro. W związku z tym osoby nieposiadające subskrypcji nareszcie będą mogły zmierzyć się w wyścigach i brutalnym trybie demolki, gdzie samochody będą ze sobą walczyć do ostatniego na sporej arenie. Bez wątpienia ta gra przypadnie do gustu wszystkich chwalącym serię FlatOut, która już parę lat nie otrzymała kolejnej części.

Nowości na PS4 i PS5 – 3 czerwca

Tour de France 2021 to kolejna odsłona cyklu poświęconego przygotowaniom do najsłynniejszego, kolarskiego maratonu. W tym sportowym tytule ważną rolę odgrywa odpowiednie prowadzenie treningów i planowanie odpoczynku. W grze odnajdziemy wszystkie 21 etapów znanych z Tour de France, dlatego to kolejny powód na to, że twórcom naprawdę zależało na odwzorowaniu realizmu.

Nowości na PS4 i PS5 – 4 czerwca

Na sam koniec pozostał Sniper Ghost Warrior Contracts 2, czyli nasz rodzimy FPS od CI Games. I w tej części wcielimy się kolejny raz w zawodowego snajpera. Warto zaznaczyć, że twórcy stworzyli szereg nowych broni i wyposażenia, które dodatkowo usprawnią wykonywanie zabójstw na odległość. Mimo to, nie zabraknie w naszym orężu broni bliskiego zasięgu, dlatego w rozgrywce każdy powinien znaleźć coś dla siebie.