Ktoś zamawiał aktualizację grafiki do DOOM Eternal? Bethesda ma coś do pokazania

DOOM Eternal może doczekać się aktualizacji oprawy. Bethesda potwierdziła obecność gry na pokazie firmy NVIDIA.

Najnowsza odsłona serii DOOM to bardzo solidna produkcja. Gra zebrała mocne pochwały w recenzjach i według niektórych to najlepsza gra 2020 roku. Co więcej, tytuł ten stale otrzymuje aktualizacje i jego rozwój trwa w najlepsze. Wygląda na to, że twórcy chcą rozbudować nie tylko zawartość, ale też oprawę produkcji. Do gry może zmierzać nieoczekiwane ulepszenie.

Bethesda potwierdziła, że DOOM Eternal pojawi się na konferencji NVIDIA Computex. Nie wspomniano nic o tym, co dokładnie zostanie zaprezentowane, ale wydawca gry zostawił pewną istotną wskazówkę.

W ogłoszeniu pojawia się zdanie „piekło nigdy nie wyglądało tak dobrze”. To jasno wskazuje, że gra może doczekać się aktualizacji grafiki. Co więcej, fakt, że gra pokaże się na konferencji NVIDII sugeruje, że najpewniej Eternal otrzyma wsparcie ray-tracingu. Dodatkowo twórcy wspominali o rzeczonej technologii już wcześniej.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Eternal ma już ray-tracing. Wprowadzono go przy pomocy fanowskiej modyfikacji. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie i oficjalne wsparcie technologii byłoby miłą niespodzianką. Oczywiście nic nie jest przesądzone i konkrety poznamy na samym pokazie.

Jeśli chcecie zobaczyć nowości na żywo, konferencja NVIDIA Computex odbędzie się 1 czerwca o godzinie 7:00 czasu polskiego. Będzie można ją obejrzeć na kanale Twitch.tv firmy NVIDIA.