Wielka szansa dla Dead Island 2 i Saint’s Row 5. Wydawca gier zapowiada spory pokaz

Jest nadzieja, że niedługo zobaczymy w akcji Dead Island 2 i/lub Saint’s Row 5. Koch Media zapowiada wielki pokaz nadchodzących gier.

Nowa odsłona Dead Island to gra, która wpadła w produkcyjne limbo, ale rzekomo nadal powstaje. Zgadza się – słyszmy to już od bardzo dawna. Mimo to, zdaje się, że do premiery gry jesteśmy już bliżej niż dalej. Podobnie jest z Saint’s Row 5, które jeszcze nie doczekało się zapowiedzi, ale wiemy, że powstaje od dłuższego czasu.

Wydawca obu gier, Koch Media, potwierdził, że 11 czerwca poprowadzi swoją konferencję na Summer Game Fest 2021. Oczywiście nie znamy dokładnego harmonogramu pokazu, ale obie produkcje są prawdopodobnymi kandydatami do bycia częścią wydarzenia.

W przypadku Dead Island 2 byłoby to naturalne. Wydawca potwierdzał, że gra nadal się rozwija, więc po takim czasie od zapowiedzi wypadałoby utwierdzić graczy w przekonaniu, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Co do Saint’s Row 5, gra nadal nie otrzymała jakiejkolwiek zapowiedzi. Niedawna premiera remastera SR3 sugeruje, że marka powoli wraca do życia i chyba nikt by się nie zdziwił, gdyby konferencja Koch Media przyniosła nam teaser lub trailer gry.

Dodatkowo o grach wspomniał branżowy analityk, MauroNL, na swoim Twitterze. Według niego mamy spodziewać się informacji o DI2, SR5, kontynuacji Kingdom Come: Deliverance i wieści o innych, nadchodzących tytułach.

O tym, czy którakolwiek z wymienionych produkcji zostanie zaprezentowana przekonamy się już 11 czerwca.