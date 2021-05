Ubisoft chce uniknąć problemów Cyberpunka. Far Cry 6 na last geny nie jest zagrożone problemami

Gameplay designer pracujący przy Far Cry 6 poinformował w wywiadzie o optymalizacji gry. Według niego gra bezproblemowo zadziała nawet w 4k i 60 FPS na PS5 i Xbox Series X|S. Według niego wersja na ubiegłą generację również „ma się dobrze”.

W ubiegłym tygodniu na łamach serwisu Video Games Chronicle opublikowano wywiad z Davidem Grivelem. Pełni on kluczową rolę przy projektowaniu rozgrywki do najnowszego FPSa Ubisoftu. Zapytano go między innymi o płynność działania gry. Choć sam nie mógł zbyt dużo powiedzieć, jego wypowiedź powinna ucieszyć wielu fanów serii.

(..) zarówno na poprzedniej generacji, jak i nowej serii Xbox i PS5, gra działa bez zarzutu. Jeden szczegół, który mogę dodać na temat nowej generacji jest taki, że pozwoliła nam uruchomić grę w 60 FPS i w 4K, co jest naprawdę fajne.



Testuję Far Cry 6 na zestawach w firmie i zdecydowanie widzę to jako świetną grę nowej generacji, ale to nie znaczy, że poprzednia generacja jest w jakikolwiek sposób porzucona. (…) będziemy dbać o wszystkie platformy, zarówno starą generację, nową generację, a nawet PC, Stadia, Luna i wszystko inne. – powiedział David Grivel w wywiadzie dla

To naprawdę dobra wiadomość dla wszystkich wyczekujących nowej gry z serii Far Cry. Miejmy nadzieję, że nie będzie podobnych problemów z jej wersjami, jak w przypadku Cyberpunk 2077. W związku z niespełnieniem kryteriów PlayStation gra do dzisiaj nie wróciła do sprzedaży w PS Store. Wygląda na to, że deweloperzy z całego świata obecnie pragną uniknąć podobnych sytuacji, co moim zdaniem powinno być standardem. Cóż, do premiery Far Cry 6 pozostało jeszcze kilka miesięcy, więc liczmy na to, że produkcja nas nie zawiedzie.