Znamy rozmiar Dying Light 2. Co z cross-playem i mikropłatnościami?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Poznaliśmy ilość miejsca potrzebnego do instalacji Dying Light 2. Na szczęście gra nie waży sporo gigabajtów, co powinno ucieszyć graczy posiadających mało miejsca na dysku.

W ostatnich latach gry potrafią zajmować coraz więcej. Niestety, zdarza się, że na PS5 wystarczy zainstalować 6 większych tytułów i nie damy rady już pobrać nic poza indykami. Na szczęście deweloperom z Techlandu udało się poprowadzić prace nad Dying Light 2 tak, aby tytuł nie podzielił losów wcześniej wspomnianych produkcji.

Okazuje się, że gra zajmie jedynie około 60 GB. Źródłem tej informacji jest Microsoft Store, gdzie od niedługiego czasu odnajdziemy stronę produktu. Na pozostałych platformach powinniśmy się spotkać z bardzo zbliżoną, wymaganą ilością miejsca na dysku, dlatego gracze nie powinni mieć powodów do zmartwień.

Ze wspomnianego sklepu dowiadujemy się również, że Techland nie porzucił planów zaimplementowania cross-genowego multiplayera. Produkcja ma zapewnić tryb kooperacji dla 2-4 graczy. Co ciekawe, o graniu z innymi platformami nie wspomina zakładka gry z PS Store. Czyżby i tym razem miało dojść do problemów w tym temacie na konsolach PlayStation? Cóż, niewykluczone.

Na sam koniec dodam, że potwierdziły się informacje na temat mikropłatności. Te zawitają do gry, co można było w zasadzie przewidzieć. Możemy je spotkać również w poprzedniej odsłonie, dlatego nie powinna nikogo zdziwić ich obecność i w „dwójce”. Miejmy nadzieję, że będą one wyważone pod kątem przeliczenia złotówek na zawartość.

Na pewno więcej informacji o tym usłyszymy na kolejnych Dying2Know, czyli cyklu pokazów, których uświadczymy jeszcze przed premierą DL2. Ta jest zaplanowana na 7 grudnia 2021 roku.