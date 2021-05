Crytek chce zrobić niespodziankę, a każdy się domyśla. Szykuje się uczta dla fanów Crysis

W sieci możemy odnaleźć kolejną poszlakę sugerującą, że za niedługo otrzymamy oficjalną zapowiedź remastera Crysis 3. Byłoby to zgodne z przeciekiem, który informował o takich planach niemieckiego studia.

Cóż, patrząc na poniższego tweeta, możemy domyślać się, że Crytek bawi się z nami w kotka i myszkę. Mimo wszystko, ten i wcześniejsze wpisy raczej jednoznacznie świadczą o tym, że zremasterowane wszystkie części trylogii są już tylko kwestią czasu.

3 — Crysis (@Crysis) May 28, 2021

Przypomnijmy, że około rok temu premierę miała pierwsza odświeżona część wspomnianego cyklu. Co ciekawe, najpierw mogli zagrać posiadacze konsoli Nintendo Switch z powodu opóźnień na innych platformach. Najpewniej twórcy jednak taka sytuacja teraz nie miałaby miejsca, bo wychodzi na to, że w produkcji są aż dwie części naraz.

Wielu graczy jednak uważa, że remaster jedynki i dwójki jest niepotrzebny. Z takimi opiniami spotkaliśmy się między innymi na naszym fanpage’u na Facebooku. Mimo to, nowe wersje tych niezwykle ważnych dla branży gier moim zdaniem są idealną okazją, by przysiąść do nich jeszcze raz. Oprócz tego, wielu graczy mogło przecież pominąć serię Crysis, dlatego będzie to świetny punkt rozpoczęcia swojej przygody z tym FPSem.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy usłyszymy więcej na temat remastera Crysis 2 i Crysis 3. Nie zdziwię się, jeżeli nowe informacje usłyszymy podczas zbliżających się Summer Game Fest oraz E3. Te odbędą się odpowiednio 10 oraz od 12 do 15 czerwca. Bez wątpienia byłyby to idealne okazje, by ogłosić na cały świat zapowiedzi wspomnianych gier.