W Far Cry 6 zwiedzimy ogromny świat

Twórcy Far Cry 6 poinformowali, że obszar, który będziemy eksplorować jest największy w historii serii. Sami rzućcie okiem na mapę.

Zdjęcie o którym mowa jednoznacznie wskazuje, iż teren oddany do naszej dyspozycji jest bardzo rozległy. Miejmy również nadzieję, iż będzie ponadto urozmaicony. Twórcy informują, iż Yara to duży obszar miejski z wieloma wioskami, dżunglami i plażami. Patrząc na zdjęcie mapy pochodzące z gry, zaobserwujemy tereny górzyste zlokalizowane na południu, nie zabraknie też jezior czy rzek. Niektórzy gracze zwracają uwagę, iż tereny, które przyjdzie nam zwiedzać przywodzą na myśl lokacje znane z Just Cause. Tam akcja rozgrywała się na nieistniejącej południowoamerykańskiej wyspie zwanej San Esperito.

Premiera gry Far Cry 6 została ustalona na dzień 7 października bieżącego roku. W produkcję zagramy na następujących platformach: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S i Xbox One (więcej tutaj). Historia będzie osadzona na fikcyjnej wyspie, przywodzącej na myśl Kubę. Nie należy się jednak spodziewać potraktowania tematu rewolucji ze śmiertelną powagą. Strzelanka ma zapewnić nam zabawę, a nie wikłać graczy w złożone zagadnienia o charakterze społeczno-politycznym. Jak powiedział Navid Khavari (dyrektor odpowiedzialny za narrację):

Kiedy mówisz o partyzantach, myślisz o partyzantach z lat 50-tych i 60-tych, a my pojechaliśmy tam (na Kubę – red. ), aby porozmawiać z prawdziwymi partyzantami, którzy wtedy walczyli i zakochaliśmy się w ich historiach. Ale zakochaliśmy się też w kulturze i ludziach, których spotkaliśmy. (…) nie czuliśmy, że musimy zrobić Kubę, zdaliśmy sobie sprawę, że to skomplikowana wyspa, a nasza gra nie chce wypowiadać się politycznie na temat tego, co dzieje się na Kubie. Poza tym, czerpiemy inspirację z ruchów partyzanckich na całym świecie i w całej historii.

Przygodę w Far Cry 6 przeżyjemy u boku słodkiego sojusznika

My już nie możemy się doczekać by wybrać się Yarę i rozpalić ogień rewolucji. Wiemy też, że na pewno zabierzemy na wyprawę słodkiego niepełnosprawnego psiaka Chorizo. Gracze pokochali zwierzaka. Podbił on nawet serca osób, które nie są wielkimi entuzjastami czworonogów. Wielu graczy liczy na to, że Ubisoft przygotuje maskotkę naszego towarzysza do postawienia na półce. A niektórzy mówią wprost, że sięgną po Far Cry 6, by móc pogłaskać w grze rozkosznego pupila.

I'm not even a dog person and that dog from the #FarCry6 gameplay event this morning melts my heart ❤️



His name is Chorizo 🥺 pic.twitter.com/yrpACWVUMB — Trisha Hershberger (@thatgrltrish) May 28, 2021

Jak widać wykreowanie charyzmatycznej istoty, może przyczynić się do wzrostu zainteresowania daną produkcją. Wystarczy chociażby wskazać Lady Dimitrescu, w której zakochali się gracze. Czy wiecie, że Polska modelka stanowiła inspiracje przy projektowaniu antagonistki (zobacz więcej) ?