Tęsknisz za perspektywą ze starszych części Resident Evil? Village z modem na tryb TPP

Nie każdemu może przypaść zmiana zapoczątkowana w siódmej odsłonie Residenta w formie wprowadzenia widoku z pierwszej osoby. Na szczęście powstał mod dodający tryb TPP w Resident Evil Village.

Pierwsze sześć odsłon serii mogliśmy przejść, śledząc poczynania naszego bohatera zza jego pleców. Capcom przy tworzeniu siódmej części postanowił to zmienić, co ma ogromny wpływ na immersję w tym tytule. Nie zrezygnowano z tego i w Resident Evil Village, dlatego może się to nie podobać fanom poprzednich części cyklu. Między innymi dla takich osób powstał omawiany w tym artykule mod stworzony przez FluffyQuack.

Jak widać na powyższym materiale, prace autora nad stworzeniem tej modyfikacji naprawdę się opłaciły. Kamera zachowuje się naprawdę responsywnie i blokuje się na przeszkodach, co jest częstym błędem w przypadku tego typu fanowskich ulepszeń. Warto nadmienić, że twórca rekomenduje zablokowanie gry na 60 klatkach na sekundę, aby uniknąć niepożądanych błędów.

Miłym usprawnieniem jest możliwość przełączania się między FPP i FPP. Wystarczy, że skorzystamy ze skrótu klawiszowego Ctrl+t. Jest to na pewno wygodne rozwiązanie, szczególnie w przypadkach, gdy będzie nam lepiej się grało w danym etapie z innej perspektywy.

Modyfikację możecie pobrać stąd. Dla niektórych może to być przeszkoda, ale za dostęp do dzieł autora trzeba zapłacić. Mimo to, opłata wynosi jedynie 1 dolara miesięcznie, więc nie jest to jakaś wygórowana kwota.

Jeszcze niedawno opisywaliśmy bardzo podobną pracę, która dodaje zmianę widoku w naszym rodzimym Wiedźminie 3. I tam rozgrywka zmienia się w ten sposób nie do poznania, dlatego rozważcie instalację obu modyfikacji w plikach swoich kopii gier.