Vaas odnaleziony w Far Cry 6. Gracze zauważyli ciekawostkę

Choć Far Cry 6 jeszcze nie miał swojej premiery, gracze zaczęli już znajdować w nim nawiązania do poprzednich części. Bez wątpienia graczom w pamięci zapadła postać Vaasa z Far Cry 3 i to właśnie jego możemy zobaczyć na zaprezentowanym wcześniej gameplayu.

Na pewno kochamy znajdować easter eggi w grach. Nawiązania do innych dzieł popkultury, które odkryjemy przypadkiem albo te wyjątkowo schowane, wywołały już niejednokrotnie uśmiech na naszych ustach. Jak się okazuje, tych nie zabraknie również w zbliżającym się Far Cry 6. Pierwszy z nich odnaleziono na materiale z rozgrywki zaprezentowanym podczas ostatniego pokazu z zeszłego tygodnia.

Jak widzicie wyżej, podczas jazdy samochodem możemy zauważyć bobble-heada z Vaasem, czyli jednym z antagonistów z Far Cry 3. Co lepsze, bardzo podobną figurkę można obecnie zakupić w oficjalnym sklepie Ubisoftu. Ta wersja jednak nie posiada już ruchomej główki, choć i tak wygląda naprawdę dobrze.

Miło jest zobaczyć znajomą twarz i w najnowszej odsłonie serii. Miejmy nadzieję, że więcej tego typu smaczków znajdziemy już po premierze Far Cry 6. Ta jest zaplanowana na październik tego roku. Będziemy mogli zagrać na Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 i PC.

Znaleźliście w cyklu Far Cry jakieś easter eggi? Jeśli tak, pochwalcie się nimi w komentarzach.