Cios dla Resident Evil. Capcom traci ważną osobę stojącą za grami z serii

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Współtwórca między innymi ostatnich odsłon Resident Evil odchodzi z Capcom. Peter Fabiano zmienia ścieżkę kariery i przechodzi do Bungie.

Capcom stracił właśnie bardzo cennego dewelopera. Z firmy odszedł Peter Fabiano. Pełnił on rolę producenta Devil May Cry 5, ostatnich odsłon RE i paru innych produkcji. Najwięksi fani Capcom z pewnością go kojarzą.

Fabiano pożegnał się z współpracownikami i podziękował im oraz fanom za 13 lat owocnej współpracy. Deweloper przechodzi do Bungie, gdzie zajmie się bliżej nieokreślonym projektem jako menadżer produkcji.

Ciężko napisać to najlepiej, więc postanowiłem zachować prostotę: Dziękuję wszystkim w Capcom za to, że pozwoliliście mi rozwijać się razem z wami przez ostatnie 13 lat. Jestem wdzięczny i na zawsze zapamiętam to doświadczenie. Dziękuję wszystkim w studiu i poza nim, którzy wspierali mnie przez te lata. Objąłem nowe stanowisko w Bungie, pracując ze wspaniałymi ludźmi i kontynuując moją podróż. – pisze Peter Fabiano na Twitterze

Fabiano nie tylko współtworzył takie hity jak Resident Evil Village i RE7, ale był też jednym z bardziej rozpoznawalnych deweloperów pracujących nad marką. Chętnie udzielał się w wywiadach i na branżowych wydarzeniach.

Co więcej, Peter Fabiano wystąpił nawet w jednej z produkcji. W RE7 mogliśmy zobaczyć go w trakcie jednej z początkowych scen. W grze wcielał się w Petera Walkena, który zaginął w mrocznej rezydencji na bagnach.

Póki co nie wiadomo, czy deweloper zajmie się w Bungie rozwojem Destiny, czy pomoże studiu przy pracy nad nową marką.