Każdy lubi darmowe gry, prawda? W związku z tym często dla Was takie wyszukujemy. Dziś na Steam i GOG do odebrania jest klasyczny FPS. Uwaga, to oferta limitowana, dlatego radzę się pospieszyć.

Przygotowaliśmy także dwa artykuły na temat abonamentów dostępnych na konsolach PlayStation. Ciekawiło Was może ile zaoszczędziliście na dotychczasowych produkcjach z PS Plus w 2021 roku? Albo może to, po jakie tytuły najczęściej sięgali subskrybenci PS Now? Na te pytania odpowiedzą Wam między innymi nasze dzisiejsze newsy.

Nie zabrakło też dużego wycieku grafik z FIFA 22. Poznaliśmy już logo oraz parę screenów prosto z produkcji. To tylko kilka najciekawszych wiadomości tego dnia, dlatego sprawdźcie czy czegoś ważnego nie przegapiliście.