Takie ceny to my lubimy! PlayStation 5 z grą i PS Plus za 2817 zł

Osoby szukające konsoli PlayStation 5 nie muszą sobie zadawać już pytania „gdzie kupić?”, lecz przede wszystkim „za ile?”. Dostępność piąteczek w Polsce jest na zadowalającym poziomie, gorzej niestety z cenami, które niejednokrotnie po prostu przerażają. Nie znaczy to, że nie można kupić PlayStation 5 tanio.

Interesują Cię ceny PS5, dostępne zestawy i aktualne oferty? Jesteś pod właściwym adresem!

PlayStation 5 – najniższa cena, najlepsza oferta

W chwili publikacji tego mini-przeglądu, najlepszą cenę na PS5 oferuje sklep RTV Euro AGD. Za 2817 zł możemy kupić zestaw zawierający konsolę z czytnikiem Blu-Ray oraz grą Ratchet & Clank: Rift Apart. Do tego market dorzucił jeszcze abonament PlayStation Plus (3 m-ce).

Skoro przedstawiliśmy już najtańszą opcję na PS5, pora przyjrzeć się pozostałym zestawom. Zanim do nich przejdziecie, ułożonych od najtańszego do najdroższego, zachęcamy również do sprawdzania zakładek PlayStation 5 na stronach samych elektromarketów. Tam zawsze czeka na Was przecież najświeższa oferta!

[Aktualizacja zestawów oraz cen 22 czerwca o godz. 22:35]

