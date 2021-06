Kosmiczny mecz powraca nie tylko jako film. Oto gra i limitowane kontrolery

Microsoft niespodziewanie zapowiedział zupełnie nową grę na licencji filmu Kosmiczny mecz: Nowa era. Oprócz tego zaprezentowano nowe kontrolery Xbox na licencji tej marki, w aż 3 wariantach kolorystycznych.

Wokół nowego kosmicznego meczu sporo się mówi ostatnimi czasy w sieci. Jedną z największych kontrowersji był tematu zmniejszenia wielkości biustu Loli. Dziś mamy kolejne wieści związane z tą marką, tym razem bardziej związane z samymi grami. Jak mogliście przeczytać w tytule newsa, Space Jam: A New Legacy The Game już niebawem zawita na konsole Xbox i PC. O dziwo, nie mamy do czynienia z tytułem koszykarskim, a beat’em upem nawiązującym do klasycznych gier z początku historii gamingu. Warto nadmienić, że produkcja już 1 lipca ma trafić do Xbox Game Pass Ultimate, a 15 lipca trafi do pozostałych graczy na zasadzie modelu F2P.

Zaprezentowano też limitowane wersje kontrolerów stylizowanych na wspomniany film. Szczerze mówiąc, prezentują się naprawdę dobrze. Najmniej przypadł mi do gustu wariant fioletowy. Niestety, jeżeli zaczęła Wam już na któryś z nich cieknąć ślinka, to mam złą wiadomość. Poniższe modele będziemy mogli zakupić tylko na terenie USA.

Jeżeli jesteście zainteresowani samą produkcją kinową, to mam dobre wieści dla Was. Ta powinna trafić do polskich kin już 16 lipca, czyli jeden dzień po debiucie dla wszystkich graczy omawianej w artykule gry. Jak Wam podobają się ujęcia z produkcji i nowe pady? Ostatnio pisaliśmy też o innej limitowanej wersji kontrolera Xbox związanego z uniwersum TES, dlatego może i nim się zainteresujecie.