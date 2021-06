Oto najchętniej ogrywane produkcje z usługi PS Now. Nie zabrakło zaskoczeń

PlayStation opublikowało na swoim blogu zestawienie najchętniej ogrywanych produkcji z abonamentu PS Now podczas wiosny tego roku. Nie obyło się bez niespodzianek.

Jak pewnie możecie wiedzieć lub nie, PlayStation posiada obecnie aż dwa rożne abonamenty. Oczywiście mowa tutaj o Plusie, ale też o usłudze streamingowej PS Now. Ta druga pozwala grać w tytuły w ramach strumieniowania treści na konsolę lub PC. Jak się okazuje, japoński gigant wraz z rozpoczęciem lata postanowił podzielić się ze światem informacją, w co najchętniej wiosną grali subskrybenci usługi opartej o rozrywkę w chmurze. Tak wygląda zestawienie:

PlayStation Now na konsolach PS4 i PS5:

Marvel’s Avengers

Horizon Zero Dawn

Call of Duty: Black Ops III

F1 2020

WWE 2K19

PS Now na PC:

Bloodborne

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Marvel’s Avengers

Detroit: Become Human

Jak widać powyżej Marvel’s Avengers znalazło się na obu powyższych listach mimo to, że tytuł ten jest do tej pory otwarcie krytykowany za zmarnowanie potencjału i powtarzalność. Wielu może dziwić też fakt pojawienia się WWE 2K19, jednakże ta gra jest niezwykle popularna za granicą.

Nie zaskakuje natomiast pojawienie się takich tytułów, takich jak Bloodborne lub The Last of Us, szczególnie w zestawieniu na PC. Te produkcje na ten moment w inny sposób nie są dostępne na tej platformie, choć o pojawieniu się na komputerach osobistych tej pierwszej ostatnio się sporo mówi. Jesteście zaskoczeni jakąś inną pozycją? Dajcie znać w komentarzach.