Wyciekły pierwsze szczegóły tajemniczego trybu Battlefield 2042. Fani będą zachwyceni

Battlefield 2042 zaoferuje wyjątkowo ciekawy tryb dla fanów serii. Jeśli tęsknicie za starszymi mapami i innymi elementami starszych odsłon, będziecie zachwyceni.

Nowy Battlefield będzie miał sporo do zaoferowania. Pierwsze zapowiedzi napawają optymizmem, a dodatkowo kolejne są w drodze. EA ma jeszcze wiele ciekawostek do pokazania i tą najciekawszą z nich zdaje się być pewien tajemniczy tryb. Sami twórcy nazywają go listem miłosnym skierowanym do fanów, co dość mocno intryguje.

Znany informator stojący za wieloma potwierdzonymi przeciekami z BF2042 opowiedział trochę o rzeczonym wariancie rozgrywki. Tom Henderson potwierdził, że tryb nazwany Battlefield Hub zaoferuje nam dostęp do klasycznych lokacji i elementów z poprzednich odsłon serii.

Battlefield Hub będzie zawierał remastery map z dawnych części Battlefielda. Będą to mapy na silniku Battlefield 2042. Ruch i inne tego typu rzeczy będą dokładnie takie same, ale grasz na zremasterowanej mapie z różnymi rodzajami broni i pojazdów z poprzednich odsłon Battlefield. – powiedział Tom Henderson w swoim materiale

Co więcej, nie będzie to „standardowy” sposób na grę. DICE rzekomo zaprojektowało go z myślą o zabawie i eksperymentowaniu. Jeśli zechcemy zawalczyć z uzbrojonymi w nowoczesny oręż wrogami przy użyciu karabinów z II wojny światowej, ma być to możliwe.

Oczywiście doniesienia nie zostały jeszcze potwierdzone przez EA. Niemniej biorąc pod uwagę wiarygodność Hendersona i fakt ukrywania trybu przed fanami, jego obecność w grze zdaje się być bardzo prawdopodobna. Teraz musimy tylko poczekać na ogłoszenia.